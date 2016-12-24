В Саранске пройдет операция «Пешеходный переход»

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции Мордовии 10 февраля в Саранске организуют оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Патрули ДПС будут нести службу на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, где чаще всего можно встретить нарушителей ПДД, как среди водителей, которые не пропускают пешеходов в специально установленных для этого местах, так и среди пешеходов, которые подчас переходят дорогу «там, где удобно».

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Следует быть особенно внимательным, если поблизости имеются образовательные учреждения и рядом с проезжей частью могут находиться дети.

В свою очередь, на необорудованных светофорами переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Кроме того, пешеходы должны предпринимать меры предосторожности: переходить дорогу только убедившись, что водители их видят и пропускают.

Также не лишним будет использование светоотражающих элементов на одежде или предметах гардероба, которые в свете фар становятся заметны с расстояния более 100 м.