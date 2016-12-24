Мордовия и Венгрия будут развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов

8 февраля в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Государственного секретаря по транспортной политике Министерства инноваций и технологий Венгрии Ласло Мошоци, организованная при содействии Торгового представителя РФ в Венгрии Сергея Безрукова. Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России Норберт Конкой, первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин, президент АО «РМ Рейл Холдинг» Константин Данилов.



Обсуждались вопросы стратегического сотрудничества в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и переработки, пищевой промышленности, реализации совместных проектов по развитию национальной культуры, в том числе во взаимодействии с МГУ им. Н.П. Огарева. В частности, речь шла о совместном участии в Международной этнокультурной экспедиции-фестивале «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов», фестивале джазовой музыки «Вейсэ-джаз», организации взаимных международных театральных гастролей, выставочной деятельности.



Детально был обсужден проект по строительству на территории Венгрии предприятия компании «РМ Рейл Холдинг» по крупно-узловой сборке железнодорожных платформ.



Над реализацией достигнутых договоренностей Правительство Мордовии будет работать при непосредственной поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Венгрии.