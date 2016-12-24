В Саранске суд вынес приговор убийственному велосипедисту

В столице Мордовии Октябрьский суд рассмотрел уголовное дело 37-летнего менеджера по фамилии Черноморов, летом прошлого года на велосипеде насмерть сбившего пешехода. Молодого мужчину судили по «автомобильной» статье - нарушение участником движения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Погибельный дорожный инцидент случился в июле 2021 года на улице Кузнецкая в Саранске – это район малоэтажной жилой застройки. Проезжавший на велосипеде по середине дороги Черноморов сбил немолодого пешехода. Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался.

Было возбуждено уголовное дело, виновник не отпирался, все признал и пытался возместить дочери погибшего моральный и материальный вред в размере 300 тысяч рублей. Однако потерпевшая с данной суммой была не согласна.

На судебном процессе вина менеджера была полностью доказана. Он двигался на велосипеде с большой для жилой зоны скоростью, не проявил должной внимательности при оценке дорожной обстановки и не затормозил вовремя.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, раскаяние в совершении преступления, состояние здоровья Черноморова и его родственников, наличие на иждивении малолетнего ребенка, оказание помощи пострадавшему.

В итоге, велосипедисту отмерили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Суд взыскал с Черноморова в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и расходы на погребение погибшего в размере свыше 40 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.