23-летний махинатор нажился на мечте приятеля работать в МЧС

Занятное уголовное дело рассмотрел Октябрьский суд Саранска. 23-летний безработный из Мордовии, некто Сыркин, раскрутил своего знакомого на 73 тысячи рублей, обещая пристроить того на работу в МЧС.

К своему финансовому донору Сыркин присосался летом прошлого года, когда узнал о желании приятеля трудоустроиться в МЧС. Сам махинатор выдавал себя действующего сотрудника ведомства, способного протолкнуть знакомого на нужное место.

«Благодетель» стал последовательно выманивать деньги у соискателя под разными предлогами. 25 000 рублей - просто за успешное решение вопроса. Еще 25 000 рублей - за прохождение медицинской комиссии. 20 000 рублей - за фиктивное обучение в Пензе перед трудоустройством.

В финале своего мошеннического представления Сыркин купил в магазине форму сотрудника МЧС России и передал ее «будущему спасателю». При этом он огорчил приятеля известием, что на складе закончились некоторые элементы форменного обмундирования - специальная обувь и футболки. Их требовалось купить. Под это дело он взял у «без пяти минут МЧСника» 3000 рублей на приобретение оставшихся вещей.

Как указывается в информации судебной пресс-службы, «в действительности Сыркин сотрудником МЧС России не являлся, не имел никаких реальных возможностей оказать содействие в трудоустройстве в органы МЧС России, и не планировал оказывать такое содействие, а полученные денежные средства намеревался похитить».

На процессе Сыркин свою вину в преступлении признал, но от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Его «подопечный» представил суду заявление с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении «приятеля-разводилы» в связи с примирением с ним. Потерпевший указал, что подсудимый извинился перед ним и полностью возместил в денежном выражении причиненный материальный ущерб, каких-либо претензий к нему он не имеет.

Суд пошел навстречу просьбе и прекратил уголовное дело по обвинению товарища Сыркина в связи с достигнутым примирением.