В Саранске 9 февраля прогнозируются мокрый снег и метель

«У проекта большой потенциал»
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Саранске и на территории Мордовии временами ожидается мокрый снег, местами возможна метель.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
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В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
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