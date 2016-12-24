Саранский «юрист по ДТП» ответит в суде за выманивание денег у бабушек

В столице Мордовии перед судом предстанет 21-летний «актер» криминального жанра, обманывавший пожилых жительниц Саранска. Парень обвиняется в серии мошенничеств, жертвами которых становились пенсионерки в возрасте от 70 до 99 лет.

Весной прошлого года злоумышленник звонил саранским бабушкам и рассказывал, что их внуки учинили серьезное ДТП и могут понести уголовное наказание. Но его можно избежать, если оперативно дать кому нужно денег. Молодой человек выдавал себя за сотрудника юридической фирмы и вызывал доверие у обеспокоенных женщин.

Как потом выяснится, парень нашел себе такую «подработку» в интернете. Неизвестный виртуальный компаньон предложил ему заняться криминальным промыслом в тандеме. За это требовалось отдавать львиную долю «навара» организатору, молодой человек оставлял себе только 40 процентов от денежной добычи.

Саранский жулик успел обмануть четырех пенсионерок, у всех из них были внуки с машинами. Старушки безропотно соглашались отдать от 50 до 200 тысяч рублей за спасение своих родных. Махинатор лично или через курьера забирал у них деньги. Таким образом общий ущерб потерпевших составил 470 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска МВД по РМ вычислили афериста - им оказался ранее судимый за мошенничество субъект. Свою вину он признал полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.