В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий



Врио ректора Мордовского университета им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко накануне Дня российской науки дал интервью федеральному информационному агентству REGNUM. Некоторые фрагменты этой беседы оказались весьма примечательными.

Руководитель главного ВУЗа республики рассказал о пяти стратегических проектах, которые реализуются в университете в рамках научной программы «Приоритет-2030».



«Материалы нового поколения». Уже в будущем году появятся новые сверхпрочные бетоны с повышенным сроком эксплуатации в экстремальных условиях, будут производиться биокомпозиционные материалы для фармацевтической промышленности и медицины, новые материалы для получения оптического волокна и полимерные композиционные материалы для машиностроения.

Проект «SmartAGRO» даст сельскому хозяйству в перспективе снижение энергозатрат и себестоимости, импортозамещающие технологии для высокоресурсного ремонта механизмов, систему контроля качества сырья и продуктов питания на основе цифровой маркировки.

Проект «Медицина будущего» — это производство лекарственных средств дистанционно управляемым высвобождением и распределением технологии направленного транспорта лекарств для лечения ряда тяжелых заболеваний. Тут мы тоже будем сотрудничать с «Биохимиком».

И пятый проект — «Университет — центр социокультурного развития региона». Университет поможет сформировать этнокультурные туристические маршруты, досуговые центры и арт-объекты в регионе. И создать электронный научно-информационный ресурс «Национальный корпус мордовских языков».

REGNUM : Вы примерно 100 дней на ректорском посту. Как вам работается с главой Мордовии Артемом Здуновым? Получается взаимодействие?

Дмитрий Глушко: Мы добрые партнёры. В послании парламенту главы республики очень чётко обозначено, чего ждут от университета. Наше взаимодействие не должно происходить от случая к случаю. Университет будет работать как постоянный мозговой центр, помогающий руководству решать проблемы, возникающие перед республикой.

В поддержку экономики региона у нас будут созданы пять лабораторий: по фотонике, по искусственному интеллекту, по высокоресурсному ремонту техники, по испытаниям таргетных форм медицинских препаратов и по биотехнологии. Они помогут успешно развивающимся в республике отраслям промышленности и сельского хозяйства.

Добавлю, что Мордовия — не первый регион, в котором я работаю, но я впервые вижу, чтобы глава региона так глубоко и с таким искренним интересом вникал в проблемы университета, пытался понять, как можно использовать научный потенциал для решения текущих социально-экономических проблем. Это залог успешного сотрудничества.

У Дмитрия Глушко есть свой взгляд и на вопросы самореализации молодых специалистов.

«Молодого человека нужно вовлечь во что-то по-настоящему ему интересное. Студентам, скажем, — дать возможность решать задачи, имеющие не виртуальное, а самое что ни на есть прикладное содержание. Вот мы договорились с мэром Саранска о создании лаборатории городской экономики и среды. Или — развитие города как креативного пространства. Уверен, найдётся много желающих заниматься этим.

Дальше, волонтёрство. Волонтёрский центр республики был сформирован ещё при подготовке к Чемпионату мира по футболу. Теперь вовлекаем волонтёров в работу с ковид-больными, а также к проведению больших мероприятий вроде финала «WorldSkills», конкурса «Золотые руки».

Ну и, конечно, спорт. В Мордовии хорошая спортивная инфраструктура. Будем добиваться, чтобы наши студенты могли посещать все спортивные объекты, включая республиканские, бесплатно. И чтобы спортивный комплекс «Саранск Арена» с многофункциональным залом был передан университету. Благо и в этом деле нас поддерживает глава республики».

Источник - https://regnum.ru

