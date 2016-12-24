В Саранске пенсионеров атакует мошенник с огнетушителем

5 февраля в дежурную часть полиции в Саранске поступило заявление от 80-летней местной жительницы. Пожилая женщина сообщила, что неизвестный похитил у нее около 13 000 рублей.

Пенсионерка рассказала, что днем к ней в квартиру позвонил молодой человек, который представился работником по проверке вентиляции. Хозяйка разрешила неизвестному зайти. В квартире визитер выявил мнимое нарушение закона - отсутствие огнетушителя, и предложил приобрести его по скидке в той компании, где он работает. Потерпевшая поверила «специалисту» и согласилась заплатить.

Сначала продавец огнетушителей хотел оформить заявку по своему телефону, но потом попросил мобильный у женщины. По его просьбе жительница Саранска продиктовала свои личные данные и затем заплатила 4 990 рублей. Противопожарное изделие должны были привезти на дом через 5 дней.

После того, как незнакомец ушел, пенсионерка позвонила и рассказала обо всем своей дочери. Та заподозрила в этой истории мошенничество и тут же проверила банковский счет матери. Выяснилось, что с него было списано 8 000 рублей. Затем дочь позвонила в управляющую компанию. Там ей подтвердили, что в дом потерпевшей для проверки вентиляции никого не направляли.

После обращения в полицию пожилой женщины, по ее описанию был составлен фоторобот злоумышленника.

Приметы разыскиваемого: на вид 24 года, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку, на голове темная шапка, на спине – рюкзак.

В настоящее время органами дознания и следствия возбуждены уголовные дела по двум статьям - «Мошенничество» и «Кража».

МВД по Республике Мордовия обращается к родным и близким пожилых людей. Проинструктируйте своих родственников о подобных случаях, расскажите им об основных правилах поведения в таких ситуациях: