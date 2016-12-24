Глава Мордовии поздравил представителей научно-образовательного сообщества с Днем российской науки

«У проекта большой потенциал»
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
Уважаемые представители научно-образовательного сообщества Республики Мордовия! Сердечно поздравляю вас с Днем российской науки!
Прикладная наука и взаимодействие научно-исследовательских команд вузов и предприятий играют важную роль в развитии экономики региона. В Мордовии сформирована эффективная структура инновационной системы, которая обладает хорошим потенциалом.
Примером успешного межрегионального взаимодействия стало участие Мордовского госуниверситета в межрегиональном НОЦ «Инженерия будущего» и создание в вузе молодежной лаборатории. Наш регион станет опорным центром по развитию «умного» сельского хозяйства в области подготовки кадров, научно-исследовательских разработок и их применения на практике. Это взаимодействие позволит усилить интеграцию с ведущими научными центрами и объединить потенциал наших учёных.
Важно обеспечить чёткую связь с промышленностью. Всё, что востребовано экономикой и имеет перспективные рынки сбыта, должно стать предметом научной деятельности, прикладных исследований и разработок.
Отмечу, за каждым изобретением, каждой новой технологией стоит научная смелость и исследовательский азарт конкретного человека.
Дорогие друзья, поздравляю всех, кто выбрал служение науке делом своей жизни! Желаю вам ярких открытий, новых успехов и достижений! С праздником!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
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