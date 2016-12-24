Жительница Саранска перечислила злоумышленникам почти 2 миллиона рублей

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По информации МВД по РМ, в минувшие выходные в дежурную часть полиции Саранска обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении у нее денег мошенниками.
Потерпевшая рассказала знакомую историю. 2 февраля женщине позвонил сотрудник банка, который сообщил о возникшей угрозе – неизвестные пытаются оформить на нее большой кредит. Специалист посоветовал действовать на опережение мошенников, тогда злоумышленники не смогут довести дело до конца. Жительнице Саранска следовало самой оформить кредит и перевести полученные деньги на так называемый резервный счет.
Следуя указаниям звонившего, женщина взяла в банке два кредита в сумме 1 миллион и 919 тысяч рублей, которые перечислила на несколько банковских счетов, продиктованных незнакомцем. Здравомыслие вернулось к жертве аферистов спустя несколько часов после перевода денег, в дальнейшем она обратилась в полицию.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению преступления.
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