Жительница Саранска перечислила злоумышленникам почти 2 миллиона рублей

По информации МВД по РМ, в минувшие выходные в дежурную часть полиции Саранска обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении у нее денег мошенниками.

Потерпевшая рассказала знакомую историю. 2 февраля женщине позвонил сотрудник банка, который сообщил о возникшей угрозе – неизвестные пытаются оформить на нее большой кредит. Специалист посоветовал действовать на опережение мошенников, тогда злоумышленники не смогут довести дело до конца. Жительнице Саранска следовало самой оформить кредит и перевести полученные деньги на так называемый резервный счет.

Следуя указаниям звонившего, женщина взяла в банке два кредита в сумме 1 миллион и 919 тысяч рублей, которые перечислила на несколько банковских счетов, продиктованных незнакомцем. Здравомыслие вернулось к жертве аферистов спустя несколько часов после перевода денег, в дальнейшем она обратилась в полицию.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению преступления.