В Саранске Госавтоинспекция проведет операцию «Перевозчик»

8 февраля в Саранске сотрудники Госавтоинспекции Мордовии организуют оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Оно проводится с целью предупреждения аварийности на пассажирском транспорте и повышения уровня транспортной дисциплины водительского состава пассажирских предприятий.



В ходе проведения мероприятия особое внимание инспекторы ГИБДД уделят проверкам технического состояния автобусов, их укомплектованности, внесения изменений в конструкцию транспортного средства, своевременности прохождения технического осмотра. Также будет проверено наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов на осуществление пассажирских перевозок.