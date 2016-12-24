В Саранске Госавтоинспекция проведет операцию «Перевозчик»Репортер
8 февраля в Саранске сотрудники Госавтоинспекции Мордовии организуют оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Оно проводится с целью предупреждения аварийности на пассажирском транспорте и повышения уровня транспортной дисциплины водительского состава пассажирских предприятий.
В ходе проведения мероприятия особое внимание инспекторы ГИБДД уделят проверкам технического состояния автобусов, их укомплектованности, внесения изменений в конструкцию транспортного средства, своевременности прохождения технического осмотра. Также будет проверено наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов на осуществление пассажирских перевозок.
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