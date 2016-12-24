В Саранске обследовали состояние антитеррористической защищенности Соборной мечети «Ускудар»

Межведомственная рабочая группа при Антитеррористической комиссии городского округа Саранск с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований провела плановое обследование состояния антитеррористической защищенности Соборной мечети «Ускудар», расположенной в Пролетарском районе Саранска. Проверено наличие систем освещения и пожарной безопасности, периметрального ограждения и наглядных пособий с информацией о порядке действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте.

Установлено, что в помещении имеются специальные стенды, где изложен алгоритм действий при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), в том числе указаны схемы эвакуации, контактные данные территориальных органов безопасности, территориальных органов МВД по Республике Мордовия и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Однако в ходе обследования в мечети был выявлен и ряд недостатков, которые во избежание административной ответственности собственник будет обязан устранить в кратчайшие сроки. Все они отражены в соответствующем акте, врученном правообладателю религиозного объекта.

В частности, собственнику мечети в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов теперь необходимо будет проводить периодический (не реже 3 раз в сутки) обход и осмотр территории, помещений объекта, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта.

Что касается выявленных замечаний, то для их устранения документом определены конкретные сроки.

Обследования состояния антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории городского округа Саранск, будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком.