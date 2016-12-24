На заседании Правительства РМ рассмотрели планы развития Атюрьевского и Атяшевского районов

7 февраля на заседании Правительства Мордовии главы Атюрьевского и Атяшевского районов рассказали об актуальных планах развития муниципалитетов в 2022 году.

Сергей Ермолаев, возглавляющий Атюрьевский район, сообщил о реализации двух проектов по развитию туризма. В селе Каменка планируется создание зоны активного отдыха: будут возведены дома для гостей, организованы площадки для квестов, веревочный парк. Второй проект – восстановление усадьбы князей Кулунчаковых в селе Стрельниково.

Также в селе Атюрьево будет построен водопровод по улице Ю.С. Федькина, продолжится ремонт дорог. Ведется подготовка необходимой документации для возведения дома культуры в селе Курташки в 2023 году. В районе планируется реализовать два инвестиционных проекта в области сельского хозяйства.

Виктор Прокин рассказал, что в Атяшевском районе действуют три туристических маршрута, которые предполагают знакомство с районным центром. Первый – это посещение Центра национальной культуры и ремесел. Второй – посещение горнолыжного центра «Каменка» с катанием на коньках и лыжах в зимнее время, с купанием и рыбалкой – летом. Третий маршрут – православный.

В Атяшеве начнется возведение социокультурного центра с бассейном, центром досуга для детей и молодежи. Также здесь создадут отделение дневного пребывания для граждан, нуждающихся в уходе. В поселке планируется строительство спортивной площадки, в течение двух лет будет реконструирована система водоснабжения. В районе активно ведется подготовка документации для реализации ряда крупных проектов, среди которых капитальный ремонт здания Шейн-Майданской школы-интерната.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил уделить пристальное внимание вопросам возведения жилья в Атяшевском районе.