В Мордовии временные земельные участки снимут с кадастрового учета

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует, что после 1 марта 2022 года земельные участки, которые были поставлены на кадастровый учет до 1 января 2017 года и права на которые не зарегистрированы, будут сняты с государственного кадастрового учета.

Основанием для указанного является часть 7 статьи 72 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Речь идет о земельных участках, которые ставились на кадастровый учет в прежнем порядке по Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в прежней редакции). Такие земельные участки носят временный характер. В Мордовии насчитывается 5300 «временных» участков.

«Управление призывает всех правообладателей, чьи участки стоят на кадастровом учете, и права на которые не зарегистрированы, обратиться на государственную регистрацию прав на них. Иначе они будут сняты с кадастрового учета», – подчеркнул начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Мордовия Андрей Петрунин.