В Саранске пенсионерка ответит за удар ножом пьющего сына

В столице Мордовии 58-летнюю женщину будут судить за ножевое ранение, нанесенное пьющему сыну. Как сообщает МВД по РМ, пенсионерка будет отвечать за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

11 октября прошлого года в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации с колото-резаной раной 39-летнего мужчины. Его доставили в медицинское учреждение из своего дома по улице Чернышевского. Полицейские быстро установили причастность к ножевой атаке матери пострадавшего – они проживали совместно.

По версии следствия, в день совершения преступления сын вернулся домой как всегда пьяным. Он стал просить у матери деньги, чтобы купить новую порцию спиртного и продолжить загул. Женщина денег не дала и стала стыдить бездельника. Вспыхнула ссора и сынуля толкнул родительницу, которая в этот момент готовила обед. Мать держала в руках кухонный нож, и в ответ ударила им в живот непутевого отпрыска.

Свою вину в совершенном преступлении женщина не отрицала. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.