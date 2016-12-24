С февраля увеличен размер материнского капитала

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С 1 февраля материнский (семейный) капитал проиндексирован на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства страны исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.
Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на 53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.
Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.
Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.
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