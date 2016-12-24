В Мордовии в больницах с коронавирусом находятся 999 человек

«КС Банк» вывел активы на миллиард?
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
По данным регионального оперативного штаба, за прошедшее воскресенье в Мордовии выявили 534 случая коронавируса, были госпитализированы 27 пациентов, 196 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике зафиксировано 5 новых смертей от ковида в республике. Скончались пятеро женщин 1928-1965 годов рождения. В целом, за время пандемии в Мордовии 1181 человек умерли от коронавируса как основной причины.
На 7 февраля с диагнозом COVID-19 на стационарном лечении в регионе находятся 999 человек, 4479 человек - под наблюдением дома.
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Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
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