В Мордовии в больницах с коронавирусом находятся 999 человек

По данным регионального оперативного штаба, за прошедшее воскресенье в Мордовии выявили 534 случая коронавируса, были госпитализированы 27 пациентов, 196 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике зафиксировано 5 новых смертей от ковида в республике. Скончались пятеро женщин 1928-1965 годов рождения. В целом, за время пандемии в Мордовии 1181 человек умерли от коронавируса как основной причины.

На 7 февраля с диагнозом COVID-19 на стационарном лечении в регионе находятся 999 человек, 4479 человек - под наблюдением дома.