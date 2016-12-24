Цыганка «сняла» с жительницы Мордовии «порчу» и золото

В Мордовии 26-летняя цыганка в суде узнает, во что ей обойдется мошенническое хищение золотых украшений у доверчивой жительницы Атюрьевского района.

29 ноября прошлого года в дом к потерпевшей постучалась гражданка неславянской наружности, которая рассказала о больших жизненных проблемах и попросила дать с собой что-то из еды для трех ее малышей. Сельчанка пожалела девушку и пригласила к себе. Пока женщина собирала пакет с продуктами, гостья «обнаружила» лежащую на ней «порчу». В благодарность за помощь представительница цыганской народности предложила избавиться от проклятья. Для этого она попросила отдать ей все ювелирные украшения, чтобы провести ритуал «очищения».

Жительница района передала мошеннице цепочку, две пары сережек и два кольца (все это потянуло на 20 тысяч рублей). Гадалка обещала вернуть золотые изделия вечером, после ритуальных манипуляций, и скрылась без следа. Не дождавшись возвращения гостьи и золота, пострадавшая на следующий день обратилась в полицию

Сотрудниками уголовного розыска злоумышленница была задержана в одном из сел Теньгушевского района. При ней полицейские обнаружили похищенное имущество. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных имущественных преступлений. Сейчас уголовное дело по ней уже направлено в суд.