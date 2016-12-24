В мордовской колонии провели конкурс «А ну-ка, девушки»

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В исправительной колонии № 2 УФСИН по РМ прошел конкурс «А ну-ка, девушки!». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Конкурс по традиции начался с «визитной карточки», когда каждая участница кратко рассказала о себе. На следующем этапе конкурсантки должны были проявить свои творческие таланты. И, наконец, предстать в нарядах на заключительном дефиле.
Члены жюри оценили умение конкурсанток представить себя и держаться на сцене, их творческие способности и артистичность. О победительнице и каких-либо преференциях для нее в сообщении ничего говорится.
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Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
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