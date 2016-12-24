В Мордовии стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок «Театральная неделя»

С 12 февраля стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок – номинантов премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства за 2021 год.

В этом году фестиваль проводится в восьмой раз. В нём принимают участие премьерные спектакли, поставленные в 2021 году.

В программу вошли 6 спектаклей театров республики. C 12 по 24 февраля Экспертный совет определит победителей в номинациях:

«Лучшая работа режиссера»;

«Лучшая мужская роль»;

«Лучшая женская роль»;

«Лучшая балетная партия»;

«Лучшая вокальная партия»;

«Лучшая роль второго плана»;

«Успешный дебют в спектакле»;

«Лучший художественный образ в кукольном спектакле»;

«Лучшее музыкальное оформление спектакля»;

«Лучшая работа художника-постановщика».

Зрители Мордовии также смогут отдать свой голос за лучшую премьеру прошедшего театрального сезона-2021. Голосование стартует с 12 февраля. Не пропустите!