В Мордовии стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок «Театральная неделя»

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С 12 февраля стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок – номинантов премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства за 2021 год.
В этом году фестиваль проводится в восьмой раз. В нём принимают участие премьерные спектакли, поставленные в 2021 году.
В программу вошли 6 спектаклей театров республики. C 12 по 24 февраля Экспертный совет определит победителей в номинациях:
«Лучшая работа режиссера»;
«Лучшая мужская роль»;
«Лучшая женская роль»;
«Лучшая балетная партия»;
«Лучшая вокальная партия»;
«Лучшая роль второго плана»;
«Успешный дебют в спектакле»;
«Лучший художественный образ в кукольном спектакле»;
«Лучшее музыкальное оформление спектакля»;
«Лучшая работа художника-постановщика».
Зрители Мордовии также смогут отдать свой голос за лучшую премьеру прошедшего театрального сезона-2021. Голосование стартует с 12 февраля. Не пропустите!
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