Пенсионерка из-за аферистов едва не лишилась квартиры
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
Оперативный штаб сообщает, что за прошедшие сутки в Мордовии выявлен 501 случай коронавируса, были госпитализированы 98 человек.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 4 новых смерти от ковида.
190 человек были выписаны с выздоровлением.
На 5 февраля в медицинских учреждениях республики на стационарном лечении находятся 865 пациентов, 4411 человек болеют дома.
Поделиться в соц. сетях:
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Новую разновидность коронавируса обнаружили у десятков жителей республики
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии