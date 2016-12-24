В Мордовии выявлен 501 случай коронавируса

Репортер

Оперативный штаб сообщает, что за прошедшие сутки в Мордовии выявлен 501 случай коронавируса, были госпитализированы 98 человек.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 4 новых смерти от ковида.

190 человек были выписаны с выздоровлением.

На 5 февраля в медицинских учреждениях республики на стационарном лечении находятся 865 пациентов, 4411 человек болеют дома.

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