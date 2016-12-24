Учителя из Мордовии рассказали о проекте «Подслушай незнакомца»

На базе приложения «Другое дело» запущен новый проект «Подслушай незнакомца». Его главная цель – составить карту языка, на котором говорит современная молодежь.

«Другое дело» представляет собой приложение для соцсети «ВКонтакте», разработанное и запущенное при содействии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Любой пользователь соцсети, независимо от возраста, навыков и рода деятельности, может выполнять предлагаемые задания и получать за это бонусные баллы. Их можно обменять на полезные призы вроде скидок в магазинах, сертификатов на обучающие курсы и даже туристических поездок.

«Сейчас раздел «Культура и искусство» пополнился новым заданием «Прислать подслушку от незнакомца», – рассказывает учитель истории и обществознания саранского лицея №26 Светлана Ермошкина. – В чем суть: нужно делиться популярными современными фразами, которые можно услышать от молодежи. Считаю, что создание гайда молодежной речи – это отличное решение, которое поможет нам лучше понимать друг друга.

Через учителей за годы их работы проходит множество поколений детей и подростков. Поэтому мы становимся невольными свидетелями того, как меняется наш родной язык. А бывает и такое, что какие-то новые современные и популярные фразы, которые поначалу кажутся нам непонятными, со временем входят и в нашу речь. Пожалуй, тоже присоединюсь к проекту и поделюсь парой фраз, услышанных от моих учеников».

За каждую правильно оформленную присланную фразу дается по 400 баллов.

Принять участие может любой желающий. «Другое дело» доступно по ссылке: https://clck.ru/ZMV3Y

«Очень интересный проект, – поделилась мнением учитель русского языка и литературы рузаевской Гимназии № 1, участница I Всероссийского форума классных руководителей Наталья Матренина. – Сегодня молодежная речь наполнена множеством сленговых слов, которые мы должны не просто понимать, но и верно истолковывать, чтобы учить ребят правильно их использовать. Свои сленговые слова были и у прошлых поколений. Для взрослых людей важно не отвергать то, что говорят их дети, а прислушиваться и анализировать. Ребенка необходимо научить чувствовать красоту речи и за сленговыми словами не забывать о синонимах из нашего прекрасного русского языка, которыми можно заменить современные понятия».