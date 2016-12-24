В Саранске разыскивается водитель, совершивший наезд на ребенка

По информации Госавтоинспекции республики, 4 февраля в 12 часов 50 минут на улице Титова в Саранске неустановленный водитель автомашины «ВАЗ 2112» (темно-серого цвета) совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места происшествия скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем очевидцам данного ДТП с просьбой сообщить все имеющиеся данные в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 24-64-09, 38-57-27 или 02.