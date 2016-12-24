В Мордовии росгвардейцы присоединились к акции «ЗаНашихДержимКулаки»

Ледовый дебют
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
Росгвардия запустила в социальных сетях акцию «За наших держим кулаки» в поддержку олимпийской сборной страны. Ролики объединены единым хештегом #ЗаНашихДержимКулаки.
Приволжский округ войск национальной гвардии на соревнованиях представляют два спортсмена:
Капитан Семен Елистратов и старший лейтенант Денис Спицов.
Также в олимпийских играх примет участие воспитанник комплексной спортивной школы олимпийского резерва Республики Мордовия военнослужащий Росгвардии лейтенант Артём Мальцев.
В Мордовии видеоролики с пожеланиями удачных выступлений и ярких побед записали сотрудники ОМОН «Аркуда» и СОБР «Звезда» территориального Управления Росгвардии. Бойцы спецподразделений как никто другой знают, что такое быть на передовой и преодолевать любые препятствия на пути к цели.
В составе национальной сборной России военнослужащие Росгвардии поборются за олимпийские награды в различных дисциплинах в семи видах спорта: лыжные гонки, бобслей, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс), керлинг и скелетон.
#ЗаНашихДержимКулаки
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Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
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