В Мордовии росгвардейцы присоединились к акции «ЗаНашихДержимКулаки»

Росгвардия запустила в социальных сетях акцию «За наших держим кулаки» в поддержку олимпийской сборной страны. Ролики объединены единым хештегом #ЗаНашихДержимКулаки.

Приволжский округ войск национальной гвардии на соревнованиях представляют два спортсмена:

Капитан Семен Елистратов и старший лейтенант Денис Спицов.

Также в олимпийских играх примет участие воспитанник комплексной спортивной школы олимпийского резерва Республики Мордовия военнослужащий Росгвардии лейтенант Артём Мальцев.

В Мордовии видеоролики с пожеланиями удачных выступлений и ярких побед записали сотрудники ОМОН «Аркуда» и СОБР «Звезда» территориального Управления Росгвардии. Бойцы спецподразделений как никто другой знают, что такое быть на передовой и преодолевать любые препятствия на пути к цели.

В составе национальной сборной России военнослужащие Росгвардии поборются за олимпийские награды в различных дисциплинах в семи видах спорта: лыжные гонки, бобслей, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс), керлинг и скелетон.

#ЗаНашихДержимКулаки