В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля

Глава РМ Артём Здунов 4 февраля в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Лидер Мордовии подчеркнул: ситуация с заболеваемостью в регионе обострилась. Ежедневно выявляется более 400 случаев заражения. Выросла госпитализация - на лечении в ковидных госпиталях находятся более 800 человек.



«Из-за подъема заболеваемости Минтруд России рекомендовал работодателям перевести максимально возможное количество сотрудников на дистант. Я прошу эту меру использовать», - сказал Артём Здунов.



Как отметила вице-премьер Галина Лотванова, стремительный подъем заболеваемости идёт уже в течение трёх недель.



«По сравнению с прошлой неделей она увеличилась в 2,5 раза. В Ромодановском районе - в шесть раз, в Атюрьевском - в пять раз, и по этим цифрам явно прослеживается связь с результатами вакцинации и ревакцинации», - подчеркнула она.



При этом, как подтвердил министр здравоохранения республики Олег Маркин, люди возрастной категории 60 лет и старше, привитые от коронавируса, эффективно лечатся амбулаторно. А вот те, кто не прошёл вакцинацию, лежат в стационарах, и дело доходит до реанимации и летальных случаев.



За неделю количество вызовов врачей выросло в два раза. Нагрузка на первичное звено увеличилась в разы. Ситуация крайне напряжённая, осложняется она ещё и тем, что начался рост заболеваемости среди медработников. При этом пик волны ещё не пройден.

По оценке специалистов, следующая неделя будет для республики очень сложной. В этой связи оперштаб поддержал предложение рабочей группы о переносе дополнительных каникул для первоклассников с 21 февраля на 7 февраля. Каникулы продлятся неделю - до 13 февраля включительно.



Также оперштабом поставлена задача по усилению противоэпидемических мер. Речь идёт об увеличении частоты антиковидных рейдов, проведении дезинфекции в многоквартирных домах и в общественном транспорте.