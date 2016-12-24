В Мордовии выявили еще 464 заболевших коронавирусом

Репортер

По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки у 464 жителей республики обнаружили заболевание коронавирусом, были госпитализированы 97 человек.  Сейчас в лечебных стационарах Мордовии находятся уже 854 пациента,

4288 заболевших опасной инфекцией сидят дома под наблюдением врачей.

В федеральной статистике по региону отмечено 5 новых летальных случаев. Скончались две женщины и трое мужчин 1939-1960 годов рождения.

За сутки 180 человек в республике были выписаны с выздоровлением.

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