В Мордовии при реконструкции автодорог заключаются контракты жизненного цикла

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии заключаются контракты жизненного цикла в отношении объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.
Суть контрактов жизненного цикла – это не только проведение собственно самих дорожно-строительных работ, но и последующее содержание подрядной организацией объекта в должном виде в течение нескольких лет. В рамках контрактных обязательств подрядчик на протяжении 3 лет будет выполнять работы по нормативному содержанию дороги, прошедшей через реконструкцию.
Преимущество таких контрактов - в повышении уровня ответственности подрядной организации за качество выполненной работы.
В 2024 году доля таких государственных контрактов составит не менее 25%. В текущем году предстоит заключить 5 контрактов жизненного цикла.
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