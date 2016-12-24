В Мордовии при реконструкции автодорог заключаются контракты жизненного цикла

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии заключаются контракты жизненного цикла в отношении объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Суть контрактов жизненного цикла – это не только проведение собственно самих дорожно-строительных работ, но и последующее содержание подрядной организацией объекта в должном виде в течение нескольких лет. В рамках контрактных обязательств подрядчик на протяжении 3 лет будет выполнять работы по нормативному содержанию дороги, прошедшей через реконструкцию.

Преимущество таких контрактов - в повышении уровня ответственности подрядной организации за качество выполненной работы.

В 2024 году доля таких государственных контрактов составит не менее 25%. В текущем году предстоит заключить 5 контрактов жизненного цикла.