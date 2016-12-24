Мордовия - в лидерах по «гаражной амнистии»

Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», так называемый закон о «гаражной амнистии», вступил в силу 1 сентября 2021 года. В течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года - оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

«Реализацию закона о «гаражной амнистии» мы начали осенью 2021 года, всего 4 месяца назад. Со всеми регионами регулярно проводили методическую и разъяснительную работу, плотно взаимодействовали с нашими территориальными органами по всем возникающим вопросам. В 2022 году ожидаем, что активность граждан по использованию инструментов гаражной амнистии увеличится», - отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Наибольшая активность заявителей отмечена в Республиках Татарстан

(237 земельных участков общей площадью 6418,4 кв.м. и 552 гаража) и Мордовия (225 земельных участков общей площадью 5762 кв.м. и 16 гаражей).

«Достигнутый нами результат - это первые шаги по реализации закона о «гаражной амнистии». Он стал возможным благодаря тесному взаимодействию с муниципалитетами, кадастровыми инженерами, а также информированию граждан посредством СМИ, организации «горячих линий». В 2022 году на территории Республики Мордовия запланировано проведение комплексных кадастровых работ, что позволит еще большему числу собственников, оформить недвижимость в упрощенном порядке», - подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.

«Закон позволяет членам гаражных кооперативов без проблем оформить права собственности и стимулирует создание новых кооперативов», - отметил председатель ГК «Талисман» Виталий Микаев.

Всего в Российской Федерации по «гаражной амнистии» Росреестр зарегистрировал почти 10 тысяч объектов недвижимости.