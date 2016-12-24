В Саранске будут производить новый препарат для лечения от коронавируса

Международные протоколы лечения COVID-19 теперь доступны в России благодаря новому лекарственному средству этиотропной терапии от ГК «Промомед». Лекарственный препарат Эсперавир®, содержащий молнупиравир, созданный компанией по уникальной технологии, получил в России регистрационное удостоверение 03 февраля 2022. Он будет выпускаться на саранском заводе «Биохимик».

Новое средство пополнит арсенал врачей, помогающих пациентам в амбулаторных условиях, когда важно максимально быстро победить вирус и предотвратить развитие осложнений. Впервые за время пандемии у медиков появится выбор средства для этиотропной терапии - фавипиравир или молнупиравир. Обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента, с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний.

«Особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности. Вирус почти не оставляет врачам права на ошибку. Заслуга российских ученых, разработчиков в доступности для национального здравоохранения теперь уже линейки антиковидных препаратов. Арепливир (фавипиравир) имеет достойную доказательную базу и широкий опыт применения, его эффективность изучена на сотнях тысяч больных по всей стране; Эсперавир (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой «Промомед» в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике», - прокомментировал главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Эсперавир® - препарат с оригинальной технологией - прошел все стадии клинической апробации. Он был полностью изучен в рамках мультицентрового клинического исследования, проводившегося с декабря 2021 года в шестнадцати медицинских учреждениях по всей стране.