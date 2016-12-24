В Музее Эрьзи организована экскурсия «От классического авангарда до неоавангарда»

Мордовия готовится к наступлению «омикрона»
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
Музей Эрьзи приглашает участников программы «Пушкинская карта» и всех ценителей искусства на экскурсию по залу современного отечественного искусства. Её проводит старший научный сотрудник музея Альбина Рункова. Экскурсия строится в соответствии с историко-монографическим принципом и предполагает обзор произведений живописи и скульптуры в динамике художественного процесса: от раннего классического авангарда начала ХХ века – до неоавангарда рубежа ХХ – XXI веков.
Экскурсионный маршрут включает обзор произведений выдающихся художников ХХ века: Александра Куприна, Роберта Фалька, Александра Осмеркина – членов художественного общества «Бубновый Валет» – крупнейшего авангардного объединения начала ХХ века.
Мир новых пластических связей в постмодернистском пространстве рубежа ХХ и ХХI веков в широком русле аналитических традиций представляют зрителю современные мастера: Александр Зайцев, Георгий Ковенчук, Александр Кондратьев, Сергей Чесноков-Ладыженский, Арон Зинштейн, Юрий Красавин-Белопольский, Дмитрий Тугаринов, Александр Молев. Оригинальное преломление аналитических традиций явили художники группы «Кочевье», зародившейся в недрах Санкт-Петербургской школы аналитического искусства.
Как подчеркивает Альбина Рункова, представленная экспозиция отмечает значимость художественных мостов между базовым, устоявшимся во времени классическом авангардным творчеством и динамическим полем меняющейся картины современного искусства.
Обратите внимание, что обязательна предварительная заявка по телефонам: 8 (8342) 47-80-94; 47-62-33. До 15 февраля принять участие в экскурсии могут лица, достигшие 18 лет (в соответствии с Указом Главы РМ и приказом Минкультнаца РМ).
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
Новую разновидность коронавируса обнаружили у десятков жителей республики
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии