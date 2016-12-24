В Музее Эрьзи организована экскурсия «От классического авангарда до неоавангарда»

Музей Эрьзи приглашает участников программы «Пушкинская карта» и всех ценителей искусства на экскурсию по залу современного отечественного искусства. Её проводит старший научный сотрудник музея Альбина Рункова. Экскурсия строится в соответствии с историко-монографическим принципом и предполагает обзор произведений живописи и скульптуры в динамике художественного процесса: от раннего классического авангарда начала ХХ века – до неоавангарда рубежа ХХ – XXI веков.

Экскурсионный маршрут включает обзор произведений выдающихся художников ХХ века: Александра Куприна, Роберта Фалька, Александра Осмеркина – членов художественного общества «Бубновый Валет» – крупнейшего авангардного объединения начала ХХ века.

Мир новых пластических связей в постмодернистском пространстве рубежа ХХ и ХХI веков в широком русле аналитических традиций представляют зрителю современные мастера: Александр Зайцев, Георгий Ковенчук, Александр Кондратьев, Сергей Чесноков-Ладыженский, Арон Зинштейн, Юрий Красавин-Белопольский, Дмитрий Тугаринов, Александр Молев. Оригинальное преломление аналитических традиций явили художники группы «Кочевье», зародившейся в недрах Санкт-Петербургской школы аналитического искусства.

Как подчеркивает Альбина Рункова, представленная экспозиция отмечает значимость художественных мостов между базовым, устоявшимся во времени классическом авангардным творчеством и динамическим полем меняющейся картины современного искусства.

Обратите внимание, что обязательна предварительная заявка по телефонам: 8 (8342) 47-80-94; 47-62-33. До 15 февраля принять участие в экскурсии могут лица, достигшие 18 лет (в соответствии с Указом Главы РМ и приказом Минкультнаца РМ).