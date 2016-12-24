В Саранске на сессии горсовета внесли изменения в бюджет

«КС Банк» вывел активы на миллиард?
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
3 февраля в Администрации Саранска состоялась сессия Совета депутатов городского округа. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции мэр Саранска Игорь Асабин и руководители структурных подразделений Администрации города приняли участие в ее работе по видео-конференц связи.
Основной вопрос, который рассмотрели депутаты – внесение изменений в бюджет Саранска. С учетом изменений доходная часть бюджета на 2022 год составит 6 млрд. 863 млн. руб., расходная – 6 млрд. 839 млн. руб. Профицит бюджета города уменьшается за счет изменения остатков средств на счете по итогам прошлого года и составит 23 млн. руб.
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Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
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