В Саранске на сессии горсовета внесли изменения в бюджет

3 февраля в Администрации Саранска состоялась сессия Совета депутатов городского округа. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции мэр Саранска Игорь Асабин и руководители структурных подразделений Администрации города приняли участие в ее работе по видео-конференц связи.

Основной вопрос, который рассмотрели депутаты – внесение изменений в бюджет Саранска. С учетом изменений доходная часть бюджета на 2022 год составит 6 млрд. 863 млн. руб., расходная – 6 млрд. 839 млн. руб. Профицит бюджета города уменьшается за счет изменения остатков средств на счете по итогам прошлого года и составит 23 млн. руб.