Артём Здунов обсудил вопросы поддержки мастеров народных промыслов и ремёсел

Глава Мордовии Артём Здунов 3 февраля в Доме Республики провёл совещание по вопросам развития и поддержки народных промыслов. В совещании приняли участие представители кабинета министров и члены художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам и народным ремёслам при Правительстве РМ, созданного в октябре прошлого года по инициативе руководителя республики.



В настоящее время на территории Мордовии функционируют 7 национальных культурных центров, ориентированных на сохранение и возрождение традиций народной культуры. При муниципальных учреждениях культуры работают 286 кружков и студий декоративно-прикладного творчества, где обучаются почти три тысячи человек.



Наиболее популярные промыслы и ремёсла региона - это тавлинская деревянная игрушка, урусовские валенки, теньгушевская семицветка, шишкеевская игрушка, мордовская вышивка.



На сохранение традиций художественно-прикладного творчества нацелены проекты, реализуемые министерством культуры республики: «Мордовия мастеровая: традиции и современность», межрегиональные фестивали мастеров-резчиков по дереву, национально-фольклорный праздник «Шумбрат!», фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»



Председатель художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам и народным ремёслам Светлана Исаева проинформировала Главу Мордовии, как сейчас выстраивается работа с народными умельцами и какие мероприятия запланированы на этот год.



«Мы будем проводить открытые заседания совета с приглашением муниципальных учреждений и индивидуальных мастеров, - сказала она. - Также запланировано два крупных выставочных проекта: в июне - межрегиональный форум ремесленников в селе Лобаски Атяшевского района, в ноябре - Всероссийская выставка декоративно-прикладного творчества в Саранске на площадке универсального зала «Саранск-Арена».



В конце января на заседании экспертного совета рассмотрены 24 заявки мастеров для включения их в реестр изделий народных художественных промыслов и народных ремёсел, изготавливаемых на территории республики.



«Это те мастера, которые наиболее активно участвуют в выставках, ярмарках, конкурсах различного уровня, проводят мастер-классы в республике и за ее пределами, сохраняют традиционные технологии, присущие народам, проживающим на территории Мордовии», - рассказала секретарь художественно-экспертного совета Вера Ковалева.



Глава Мордовии поставил перед Министерством экономики и Министерством культуры республики задачу ускорить работу по включению народных промыслов региона в реестр Минпромторга России, чтобы народные умельцы могли претендовать на меры государственной поддержки.