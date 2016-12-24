Артём Здунов обсудил вопросы поддержки мастеров народных промыслов и ремёсел

«У проекта большой потенциал»
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Глава Мордовии Артём Здунов 3 февраля в Доме Республики провёл совещание по вопросам развития и поддержки народных промыслов. В совещании приняли участие представители кабинета министров и члены художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам и народным ремёслам при Правительстве РМ, созданного в октябре прошлого года по инициативе руководителя республики.
В настоящее время на территории Мордовии функционируют 7 национальных культурных центров, ориентированных на сохранение и возрождение традиций народной культуры. При муниципальных учреждениях культуры работают 286 кружков и студий декоративно-прикладного творчества, где обучаются почти три тысячи человек.
Наиболее популярные промыслы и ремёсла региона - это тавлинская деревянная игрушка, урусовские валенки, теньгушевская семицветка, шишкеевская игрушка, мордовская вышивка.
На сохранение традиций художественно-прикладного творчества нацелены проекты, реализуемые министерством культуры республики: «Мордовия мастеровая: традиции и современность», межрегиональные фестивали мастеров-резчиков по дереву, национально-фольклорный праздник «Шумбрат!», фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»
Председатель художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам и народным ремёслам Светлана Исаева проинформировала Главу Мордовии, как сейчас выстраивается работа с народными умельцами и какие мероприятия запланированы на этот год.
«Мы будем проводить открытые заседания совета с приглашением муниципальных учреждений и индивидуальных мастеров, - сказала она. - Также запланировано два крупных выставочных проекта: в июне - межрегиональный форум ремесленников в селе Лобаски Атяшевского района, в ноябре - Всероссийская выставка декоративно-прикладного творчества в Саранске на площадке универсального зала «Саранск-Арена».
В конце января на заседании экспертного совета рассмотрены 24 заявки мастеров для включения их в реестр изделий народных художественных промыслов и народных ремёсел, изготавливаемых на территории республики.
«Это те мастера, которые наиболее активно участвуют в выставках, ярмарках, конкурсах различного уровня, проводят мастер-классы в республике и за ее пределами, сохраняют традиционные технологии, присущие народам, проживающим на территории Мордовии», - рассказала секретарь художественно-экспертного совета Вера Ковалева.
Глава Мордовии поставил перед Министерством экономики и Министерством культуры республики задачу ускорить работу по включению народных промыслов региона в реестр Минпромторга России, чтобы народные умельцы могли претендовать на меры государственной поддержки.
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