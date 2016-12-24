В Управлении Росреестра Республике Мордовия состоялось итоговое заседание коллегии

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В заседании под председательством руководителя Управления Светланы Балесковой приняли участие члены коллегии Управления Росреестра и филиала Кадастровой палаты по Республике Мордовия.
Светлана Балескова проинформировала присутствующих об основных результатах работы Управления, достигнутых в 2021 году, и обозначила приоритетные направления деятельности в 2022 году.
Руководитель сообщила, что современная система государственной регистрации недвижимости строится на принципах простоты, оперативности, доступности и качества. Современные технологии непрерывно развиваются. На сегодняшний день в электронный вид переведены все государственные услуги ведомства, что способствует доступности и удобству их получения. Основной задачей Управления является создание комфортных условий для заявителей, в том числе с помощью электронных сервисов кредитных организаций (банков) и услуг представителей профессиональных сообществ – кадастровых инженеров, риелторов и иных участников рынка недвижимости.
Совместно с правительством Республики Мордовия и органами местного самоуправления в регионе проводится работа по наполнению ЕГРН точными и полными сведениями. Наличие актуальных сведений в реестре недвижимости способствует эффективному управлению объектами недвижимости и благоприятно влияет на инвестиционную, экономическую и социальную повестку региона.
Продолжается и укрепляется конструктивное взаимодействие с органами власти всех уровней, профессиональными и бизнес-сообществами по выполнению показателей целевых моделей.
«Комфортность получения услуг зависит от профессионализма всех участников процесса, от заявителя до органа регистрации. Поэтому специалисты Управления открыты к диалогу. Информирование пользователей услуг осуществляется через средства массовой информации, а также в формате горячих линий, семинаров, круглых столов и иных мероприятий», – резюмировала Светлана Балескова.
На заседании коллегии были приняты решения по реализации перспективных направлений деятельности Управления Росреестра на 2022 год. Первоочередной задачей остается работа по повышению качества предоставления государственных услуг в учетно-регистрационной сфере.
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