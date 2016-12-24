Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке

Глава Мордовии Артём Здунов 3 февраля в Доме Республики провёл совещание по вопросам реализации крупного инвестиционного проекта - строительству завода по производству кормов для домашних животных в Рузаевке.

Напомним, компания «Рузаевские пищевые технологии», входящая в группу компаний «Талина», планирует в течение двух лет создать новое производство. Стоимость инвестпроекта - 10 млрд. рублей. На предприятии будут работать 500 человек.



В настоящее время инвестор завершает разработку мастер-плана проекта, на основе которого будет готовиться проектно-сметная документация на объект.



Артём Здунов поставил перед главой Рузаевского района Александром Юткиным задачу оперативно отработать все необходимые процедуры по оформлению земельного участка под строительство.



«Держите этот вопрос на личном контроле, - подчеркнул Глава Мордовии. - Сообщайте, если где-то понадобится помощь республики, чтобы ни дня не терять, чтобы документы ни у кого на столе не валялись».



Правительству республики поручено отработать возможность предоставления преференций инвестору.



«Совместно с коллегами из группы компаний мы обсуждаем вопрос по условиям субсидирования процентной ставки, начинаем разработку документов, чтобы помочь инвестору с подведением инженерных коммуникаций», - доложил и. о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов.



Также сейчас прорабатываются вопросы привлечения кредита на реализацию этого крупного инвестпроекта, важного для экономики Рузаевского района.