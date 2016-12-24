При продаже квартиры по объявлению жительница Саранска лишилась 149 тысяч рублей

41-летняя жительница Саранска пополнила ряды пострадавших от финансовой беспечности. Объявление о продаже квартиры вместо ожидаемой выгоды принесло женщине сплошные убытки.

Дама рассказала полицейским, что на сайте бесплатных объявлений она разместила сообщение о продаже квартиры, после чего ей позвонил потенциальный покупатель. Незнакомец сказал, что его устраивает жилье и он готов перечислить предоплату в сумме 50 тысяч рублей. При этом мужчина попросил жительницу Саранска направиться к банкомату, чтобы проверить поступление денег на банковскую карту. Находясь у терминала, женщина назвала собеседнику все данные карты, в том числе и код, пришедший в смс-сообщении.

Злоумышленники, получив доступ к мобильному банку потерпевшей, перечислили с ее страхового счета на счет ее же банковской карты более 100 тысяч рублей. В этот момент заявительнице пришло оповещение о пополнении баланса. Покупатель квартиры тут же сообщил, что по ошибке перевел слишком большую сумму и попросил вернуть якобы перечисленные им деньги. Он продиктовал реквизиты куда требовалось сделать перевод. Не подозреваемая обмана, потерпевшая перечислила принадлежащие ей 149 тысяч рублей, после чего злоумышленник прервал разговор.

Впоследствии, проверив баланс, она осознала, что стала жертвой мошенников. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.