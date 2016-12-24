В республике заболеваемость ковидом растет ударными темпами

3 февраля оперативный штаб опубликовал новые неутешительные данные по заболеваемости коронавирусом в Мордовии. В республике выявили 439 новых случаев, госпитализировано 73 человека.

Сейчас на стационарном лечении в больницах региона находятся 810 пациентов, 4189 жителей Мордовии справляются с инфекцией дома под наблюдением врачей.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 5 новых летальных случаев. Скончались четверо женщин и один мужчина 1946-1957 годов рождения.

За сутки 178 человек были выписаны с выздоровлением.