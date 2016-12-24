В республике заболеваемость ковидом растет ударными темпами

Явка с повинной
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
3 февраля оперативный штаб опубликовал новые неутешительные данные по заболеваемости коронавирусом в Мордовии. В республике выявили 439 новых случаев, госпитализировано 73 человека.
Сейчас на стационарном лечении в больницах региона находятся 810 пациентов, 4189 жителей Мордовии справляются с инфекцией дома под наблюдением врачей.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 5 новых летальных случаев. Скончались четверо женщин и один мужчина 1946-1957 годов рождения.
За сутки 178 человек были выписаны с выздоровлением.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
Новую разновидность коронавируса обнаружили у десятков жителей республики
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»