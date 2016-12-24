Мордовия станет одним из пилотных регионов проекта «ГосWEB»

В 2022 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика» Мордовия присоединится в качестве пилотного региона к проекту по развитию единой экосистемы государственных и муниципальных информационных и сервисных ресурсов «ГосWEB». В рамках данного проекта для каждой организации будет выполнена работа по развертыванию сайтов, обучению пользователей, информационному наполнению, поддержке пользователей, перевода сайта в статус официального.