Мордовия станет одним из пилотных регионов проекта «ГосWEB»

«Мордовия обладает огромным культурным богатством»
Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
В 2022 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика» Мордовия присоединится в качестве пилотного региона к проекту по развитию единой экосистемы государственных и муниципальных информационных и сервисных ресурсов «ГосWEB». В рамках данного проекта для каждой организации будет выполнена работа по развертыванию сайтов, обучению пользователей, информационному наполнению, поддержке пользователей, перевода сайта в статус официального.
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Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
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