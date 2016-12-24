Артём Здунов принял участие в совещании под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой

Глава Мордовии Артём Здунов 2 февраля в режиме ВКС принял участие в совещании, которое провела заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Обсуждались вопросы организации бесплатного горячего питания школьников.

Напомним, с 1 сентября 2020 года по поручению Президента страны Владимира Путина началась реализация мероприятий по поэтапной организации бесплатного горячего питания для всех обучающихся начальных классов. Как отметила вице-премьер, регионами и территориальными органами Роспотребнадзора проведена большая работа по созданию в пищеблоках условий, соответствующих установленным к школьному питанию требованиям. Благодаря этому улучшается качество питания детей.

На совещании обсудили задачи на дальнейший период. Как подчеркнул Министр просвещения России Сергей Кравцов, основные жалобы родителей в настоящее время связаны с качеством питания, имеющиеся недоработки по этому направлению надо оперативно устранять. В числе регионов, имеющих хороший наработанный опыт по организации качественного питания детей, министр назвал Мордовию и поблагодарил руководителя республики Артёма Здунова за проведение в 2021 году в Саранске первого Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания.

Напомним, что Глава Мордовии возглавляет рабочую группу по вопросам питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование». Руководитель республики выступил на ВКС с предложениями, которые разработала рабочая группа.

«Мы работаем в тесном контакте со всеми регионами страны, заинтересованными федеральными органами власти, Общероссийским народным фронтом, Агентством стратегических инициатив, экспертным сообществом, - отметил Артём Здунов. - Все участники проекта по школьному питанию (и в первую очередь родительская общественность) единогласно характеризуют его как социально значимую инициативу Правительства Российской Федерации».

Глава Мордовии рассказал, что рабочая группа провела оценку состояния материально-технической базы школьных пищеблоков. В мониторинге приняли участие все субъекты Российской Федерации. По итогам сформированы единые подходы к оценке инфраструктуры школьного питания, появилась единая методика по оснащению и модернизации школьных пищеблоков, разработанная Московским госуниверситетом пищевых производств с привлечением федеральных экспертов и ученых Мордовского, Северо-Осетинского университетов, Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии и Института отраслевого питания.

Главной задачей всех мероприятий в данной сфере является повышение качества школьного питания. Артём Здунов рассказал, как Мордовия решает эту задачу.

«Мы применили практику централизации закупок в системе школьного питания, это позволило приобретать качественную продукцию местных производителей по приемлемой цене и практически исключить недобросовестных поставщиков, - отметил он. - В Мордовском университете совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии создается кафедра диетологии и пищевой индустрии. По итогам приезда в республику руководителя Росстандарта Антона Павловича Шалаева принято решение об использовании мощностей регионального центра стандартизации для проведения оценки качества продуктов детского питания. Мы уверены, что научный подход к организации питания наших детей и строгий контроль за качеством продуктов благоприятно скажутся на здоровье школьников. Сегодня уже есть единое примерное меню, разработанное и рекомендованное Роспотребнадзором. Многие субъекты приняли региональные стандарты питания. Чтобы унифицировать критерии, не допустить разночтений и тем более использования в детском питании фальсификата, есть необходимость в едином стандарте, но с учетом географических, климатических и иных особенностей регионов».

В этом году по всей стране запускается программа капитального ремонта школ. Участники совещания обсудили, как в рамках этой работы могут быть решены вопросы оснащения школьных пищеблоков современным оборудованием.