Жительница Саранска полтора года получала пенсию за умершего брата

«Пусть здесь будет много творчества!»
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
В Мордовии вынесен приговор 57-летней жительнице Саранска, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат. Как установили следователи Ичалковского подразделения полиции, в 2020 году женщина получила медицинское свидетельство о смерти брата, который являлся получателем пенсии и социальных выплат. Она благополучно потеряла документ, и о кончине родственника в органы ЗАГС не заявила. В связи с этим государственная регистрация смерти не была произведена.
В дальнейшем, имея на руках банковскую карту умершего и зная пин-код к ней, «забывчивая» особа неоднократно снимала поступающие на карту брата пенсионные выплаты и фиксированные отчисления от государства. Таким образом в период с апреля 2020 года по август 2021 года она похитила 340 тысяч рублей.
Свою вину в совершении преступления жительница Саранска признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
Поделиться в соц. сетях:
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей