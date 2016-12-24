Жительница Саранска полтора года получала пенсию за умершего брата

Репортер

В Мордовии вынесен приговор 57-летней жительнице Саранска, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат. Как установили следователи Ичалковского подразделения полиции, в 2020 году женщина получила медицинское свидетельство о смерти брата, который являлся получателем пенсии и социальных выплат. Она благополучно потеряла документ, и о кончине родственника в органы ЗАГС не заявила. В связи с этим государственная регистрация смерти не была произведена.

В дальнейшем, имея на руках банковскую карту умершего и зная пин-код к ней, «забывчивая» особа неоднократно снимала поступающие на карту брата пенсионные выплаты и фиксированные отчисления от государства. Таким образом в период с апреля 2020 года по август 2021 года она похитила 340 тысяч рублей.

Свою вину в совершении преступления жительница Саранска признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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