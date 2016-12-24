На Светотехстрое 3 февраля на нескольких улицах отключат холодную воду

Как сообщает Администрация города, 3 февраля по отдельным адресам в северо-западной части Саранска будет временно отключено холодное водоснабжение.

В связи с заменой участка водопровода в районе дома № 3А по ул. Металлургов 3 февраля с 9:30 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

по ул. Коваленко, д. № 10, № 14

по ул. Металлургов, д. №1, № 3, №3А, №4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 11

по пр. 60 лет Октября, д. №6Б, №6/1, №6/2, №6/3, №6/4, №6/5, №6/6, №8, №8А

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.