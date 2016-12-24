Росреестр по Мордовии и ПАО «Сбербанк» обсудили электронное взаимодействие

Руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова приняла участие в рабочей встрече в формате видеоконференцсвязи с представителями ПАО «Сбербанк» (г. Москва).

Участники встречи обсудили итоги совместной работы за 2021 год, текущие вопросы взаимодействия при электронной регистрации сделок, а также планы на 2022 год.

«В Мордовии успешно реализуется проект «Электронная ипотека за один день». Подача документов в электронном виде дает возможность жителям республики зарегистрировать договоры ипотеки и договоры долевого участия удаленно, без личного визита в офисы МФЦ, а также позволяет сократить срок регистрации документов до одного дня, тогда как стандартный срок регистрации ипотеки составляет от пяти до семи рабочих дней», - отметила Светлана Балескова.