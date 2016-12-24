В 2022 году скоростной мобильный интернет появится в 18 селах республики

Репортер

На портале Госуслуг размещен список 2002 населенных пунктов России, куда в этом году придет мобильная связь стандарта 4G (LTE). Он был составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании.

Прошлой осенью Минцифры России предложило россиянам проголосовать за населенные пункты, в которые в первую очередь проведут мобильную связь современного поколения. Проголосовать можно было на платформе Госуслуг и письмом на почтовый адрес цифрового ведомства. 

Жители Мордовии приняли участие в голосовании, по итогам которого в 2022 году скоростной мобильный интернет появится в 18 населенных пунктах республики.

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