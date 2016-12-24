Коронавирус в Мордовии: 379 заболевших и 6 скончавшихся

По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 379 случаев коронавируса, госпитализировано 113 человек. При этом 174 пациента были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике отмечено сразу 6 новых летальных случаев. Скончались 5 женщин и один мужчина в возрасте от 35-и до 93 лет.