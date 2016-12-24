В Саранске полиция ищет вороватого «парфюмера»

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В столице Мордовии полицейскими устанавливается личность неизвестного субъекта, причастного к совершению кражи из магазина «Летуаль» в торговом центре Сити-Парк. По предварительным данным, этот тип днем 31 января похитил 8 коробок туалетной воды со стеллажа с продукцией известной марки «Шанель».
Приметы: на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см. Был одет: куртка черного цвета, рубашка белого цвета с длинным рукавом, брюки черного цвета, ботинки черного цвета. При себе имел пакет синего цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении или личности указанного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 27-77-60 или 102(02).
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