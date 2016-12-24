На трассе в Мордовии две фуры сошлись в погибельном ДТП

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На печально знаменитой трассе в Мордовии произошло еще одно ДТП с участием двух «импортных» грузовиков, в котором погиб водитель фуры. По информации ГИБДД по РМ, 1 февраля в 17 часов на автодороге Саранск - Сурское -Ульяновск 55-летний водитель грузовика «Мерседес-Бенц», по предварительным данным, не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «МАN TGA». В результате ДТП водитель «МАN TGA» от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи при транспортировке в больницу. Управлявший «Мерседесом» мужчина с различными травмами был госпитализирован в Комсомольскую ЦРБ.
В сообщении отмечается, что вероятный виновник смертоносной аварии за последний год шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
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