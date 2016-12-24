17 февраля в Саранске стартует III Фестиваль симфонических оркестров «Настоящее»

III Фестиваль симфонических оркестров «Настоящее» пройдет в Саранске. Публику ждут выступления ведущих оркестров Тамбова, Пензы и Ульяновска.

Откроет фестиваль концерт Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова из Тамбова. Это молодой коллектив, он был создан летом 2021 года. Художественный руководитель коллектива - лауреат всероссийского конкурса, известный в России дирижер и музыкант Алексей Моргунов. У коллектива амбициозные творческие планы и высокая цель - дать новый импульс развитию филармонической культуры в регионе.

Первый концертный сезон молодого коллектива складывается интересно и активно. С аншлагом прошли первые концерты, открылась серия выступлений для юных слушателей, в творческом багаже оркестра - премьера сочинения Михаила Броннера «Сны Каштанки». Концерт в Саранске станет первым гастрольным выступлением Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова.

В программе концерта два отделения. В первом публика услышит «Семь слов», партиту для виолончели, баяна и струнного оркестра Софьи Губайдулиной.

Наша великая современница, композитор София Губайдулина не ставила перед собой задачу проиллюстрировать традиционный текст Евангелия. Она создала духовную оркестровую драму, в которой инструменты выступают как действующие лица. Музыка Губайдулиной требует от слушателей трудной душевной работы, но она наполнена бесконечной верой, высокой любовью, христианской мудростью. Это источники, из которых можно черпать утешение в самую тяжелую минуту.

Во втором отделении будет исполнена «Кармен-сюита» Жоржа Бизе - Родиона Щедрина.

Содружество двух композиторов, разделенных столетием, создало великое музыкальное произведение, трагическую историю о любви и безграничной свободе, ведущей к смерти. Прекрасная музыка Ж. Бизе в высокохудожественной транскрипции для струнного оркестра и ударных инструментов Р. Щедрина стала невероятно популярной во всем мире. Дирижер Алексей Моргунов.