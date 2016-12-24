Режим работы мобильных пунктов вакцинации в Саранске в феврале

Наш город

1 февраля
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

2 февраля
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №9А по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)

3 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

4 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

5 февраля
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

7 февраля
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

8 февраля
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

9 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 10:00 до 15:00)

10 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

11 февраля
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

12 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

14 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №9А по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)

15 февраля
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

16 февраля
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

17 февраля
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

18 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

19 февраля
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе д. №18 по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 10:00 до 15:00)

21 февраля
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

22 февраля
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

23 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 13:00)

24 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

25 февраля
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

26 февраля
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

28 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №9А по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)

При посещении мобильных пунктов вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

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