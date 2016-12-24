Режим работы мобильных пунктов вакцинации в Саранске в феврале

Мордовия готовится к наступлению «омикрона»
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
1 февраля
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
2 февраля
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №9А по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)
3 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
4 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
5 февраля
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
7 февраля
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
8 февраля
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
9 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 10:00 до 15:00)
10 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
11 февраля
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
12 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
14 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №9А по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)
15 февраля
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
16 февраля
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
17 февраля
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
18 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
19 февраля
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе д. №18 по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 10:00 до 15:00)
21 февраля
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
22 февраля
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
23 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 13:00)
24 февраля
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
25 февраля
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
26 февраля
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
28 февраля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №9А по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)
При посещении мобильных пунктов вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
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