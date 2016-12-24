3 февраля в Музее Эрьзи пройдет лекция «Дом художника Мухина и окрестности»

В четверг, 3 февраля все неравнодушные к историко-архитектурному наследию Саранска приглашаются к 18.00 в конференц-зал МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) на лекцию «Дом художника Мухина и окрестности».

Пользователи «Пушкинских карт» могут приобрести билеты по ссылке. Принять участие в лекции могут лица, достигшие 18 лет (в соответствии с Указом Главы РМ и приказом Минкультнаца РМ). Встречу проводит старший научный сотрудник музея, архитектор Виктор Махаев.

В Саранске на улице Грузинской находится примечательный жилой дом. Здесь в 1955-1994 годах жил и работал Александр Андреевич Мухин (1919-1994) – замечательный художник, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР, один из ведущих художников Советской Мордовии. Этот двухэтажный дом построил сам художник, разместив на втором этаже просторную мастерскую со стеклянным потолком. Дом представляет редкое для провинциального города деревянное усадебное жилище с дополнительными функциями.

В доме А.А. Мухина хранится более 50 живописных полотен и множество этюдов, сохранилась и библиотека художника. В 1950-1980-е годы частыми гостями Александра Мухина были саранские художники В.Д. Хрымов, Д.И. Писчасов, В.Д. Илюхин, П.Ф. Рябов, Б.И. Росленко, Б.Г. Милованцев, Е.А. Ноздрин, М.С. Шанин, Н.В. Ерушев. Здесь бывали и знаменитые московские мастера А.Д. Соколов, В.Ф. Стожаров, Н.Н. Золотарев, И.В. Сорокин, В.П. Швырев. В доме и по сию пору царит художественная аура, родственниками заботливо оберегается память о живописце. Это один из немногих в Саранске жилых домов, где много десятилетий сохраняется образ жизни, предметная и духовно-эстетическая среда, представляющая духовный мир художника.

Двухэтажное деревянное здание представляет редкий для малого города архитектурный тип как по функции, так и по облику. Здание находится в зоне старинной малоэтажной деревянной застройки между улицами Грузинской и Красноармейской. Расположенные здесь дома И.Д. Воронина, П.С. Кириллова, М.Н. Коляденкова имеют мемориальные доски. Однако по действующему генеральному плану здесь размещены перспективные площадки жилищного строительства с высотой зданий более 5 этажей. В последние годы эта зона активно застраивается многоэтажными жилыми домами. В итоге складывается бессистемная застройка, в которой 12-этажные громады соседствуют с шикарными двухэтажными коттеджами и ветхими деревянными домиками. И над домом художника Мухина сегодня нависла опасность сноса: здание не имеет охранного статуса, а генеральный план диктует строить здесь многоквартирное жилье, что может привести к тому, что Саранск просто лишится уникального памятника!