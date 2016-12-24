Главой Чамзинского района избран Руслан Батеряков

1 февраля в Чамзинке состоялась сессия районного совета депутатов. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, представители кабинета министров и Госcобрания республики.



На заседание сессии было вынесено два вопроса - об избрании главы Чамзинского района и об итогах работы районной администрации в 2021 году и планах по реализации Послания Главы Мордовии на 2022 год.



На пост руководителя района претендовали четыре человека, единогласным решением депутатов на эту должность был избран Руслан Батеряков - временно исполняющий обязанности главы Чамзинского района.



Вновь избранный глава выступил перед депутатами с отчетом о работе администрации в 2021 году.



«Один из главных локомотивов экономики района - промышленность, в этой отрасли у нас занято около 3,5 тысячи человек, - сказал он. - По итогам минувшего года район занимает второе место в республике по объёму инвестиций в основной капитал. Общий объём реализации инвестиционных проектов составил 1,9 млрд. рублей - рост к предыдущему периоду составил 133 процента».



Средняя зарплата в районе по крупным и средним предприятиям составила 37 тысяч рублей, в сельскохозяйственной отрасли - 40 тысяч, на предприятиях переработки - 35 тысяч.



Активно проводилась работа по ремонту дорог, строительству жилья, благоустройству сельских территорий, модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, было завершено строительство водозабора № 2 в Чамзинке, из аварийного жилья переселено 50 семей.



В 2022 году в строительную отрасль района будет инвестировано 600 млн. рублей, из них 300 млн. направят на ремонт дорог.



Проблемные вопросы района тоже были озвучены. Главные - это миграционный отток населения, изношенность коммунальных сетей. Как отметил председатель совета директоров группы компаний «Хорошее дело» и «Магма» Сергей Сиушов, ряд объектов района требуют капитального ремонта, в их числе больница и школа в Чамзинке, не решены проблемы с водоснабжением и канализацией.



Глава Мордовии, выступая перед депутатами, подчеркнул: новый руководитель района имеет хороший опыт работы в сфере ЖКХ, это значит, что проблемы коммунального хозяйства Чамзинского района будут постепенно решаться.



«Прошу депутатский корпус и актив района поддержать избранного главу, потому что многое мы сможем сделать только в том случае, если будет совместная командная работа, - отметил Артём Здунов. - Сейчас руководству района нужно оперативно определиться с приоритетами - что нужно делать в первоочередном порядке. Полностью поддерживаю, что коммунальная сфера муниципалитета изношена. Район является донором для республики, но на ЖКХ это почему-то никак не отражается. Так быть не должно!»



Глава Мордовии сообщил, что в ближайшее время с Чамзинского района будет снят запрет на капитальные вложения, наложенный Минфином России из-за высокого госдолга региона. Это значит, что территория сможет полноценно участвовать в проектах развития. Поэтому уже сейчас, как подчеркнул Артём Здунов, нужно готовить проектно-сметную документацию на строительство объектов, необходимых району.



«Сразу все проблемы не решим, но постепенно со всеми сложными вопросами разберёмся!» - сказал руководитель республики.