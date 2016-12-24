Национальный органический конкурс принимает заявки

Совет Федерации, Минсельхоз России и Роскачество запустили национальный конкурс в сфере органической продукции. Победители будут определены в 14 номинациях различных категорий.

Целью проведения конкурса является развитие рынка органической продукции в России, формирования привычек к здоровому образу жизни граждан страны, охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития.

Календарь проведения конкурса:

- 1 декабря - 15 марта - прием заявок;

- 16 марта - 20 апреля - рассмотрение заявок;

- 14 мая - подведение итогов.

Конкурс проходит по 14 номинациям.

Номинации категории «Органическое производство»:

- новый органический продукт;

- ассортимент органической продукции;

- народный органический бренд;

- экспортоориентированный производитель;

- за эффективное использование залежных земель.

Номинации категории «Органическая полка»:

- лидер продаж;

- лидер интернет-торговли.

Номинации категории «Регионы»:

- регион-лидер по числу сертифицированных производителей;

- регион лидер по эффективному освоению залежных земель;

- регион лидер по поддержке органического производства.

Специальные номинации:

- органик-обозреватель;

- органик-интернет-сообщество;

- лучшая органическая кухня;

- за вклад в развитие российского органического производства.

К участию в конкурсе допускаются сертифицированные производители органической продукции, организации розничной и онлайн-торговли, субъекты Российской Федерации, журналисты, обозреватели, блогеры, интернет-сообщества, СМИ, предприятия общественного питания и другие категории участников.

Заявки на участие в конкурсе принимает Секретариат конкурса – Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества: organic@roskachestvo.gov.ru. Контактный телефон: +7 495 777-43-12, доб.407/141