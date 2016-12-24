Национальный органический конкурс принимает заявки

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Совет Федерации, Минсельхоз России и Роскачество запустили национальный конкурс в сфере органической продукции. Победители будут определены в 14 номинациях различных категорий.
Целью проведения конкурса является развитие рынка органической продукции в России, формирования привычек к здоровому образу жизни граждан страны, охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития.
Календарь проведения конкурса:
- 1 декабря - 15 марта - прием заявок;
- 16 марта - 20 апреля - рассмотрение заявок;
- 14 мая - подведение итогов.
Конкурс проходит по 14 номинациям.
Номинации категории «Органическое производство»:
- новый органический продукт;
- ассортимент органической продукции;
- народный органический бренд;
- экспортоориентированный производитель;
- за эффективное использование залежных земель.
Номинации категории «Органическая полка»:
- лидер продаж;
- лидер интернет-торговли.
Номинации категории «Регионы»:
- регион-лидер по числу сертифицированных производителей;
- регион лидер по эффективному освоению залежных земель;
- регион лидер по поддержке органического производства.
Специальные номинации:
- органик-обозреватель;
- органик-интернет-сообщество;
- лучшая органическая кухня;
- за вклад в развитие российского органического производства.
К участию в конкурсе допускаются сертифицированные производители органической продукции, организации розничной и онлайн-торговли, субъекты Российской Федерации, журналисты, обозреватели, блогеры, интернет-сообщества, СМИ, предприятия общественного питания и другие категории участников.
Заявки на участие в конкурсе принимает Секретариат конкурса – Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества: organic@roskachestvo.gov.ru. Контактный телефон: +7 495 777-43-12, доб.407/141
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